Испания — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Польша — Бельгия, результат матча 4 сентября 2025, счет 69:70, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Бельгии вырвала победу в матче чемпионата Европы — 2025 с Польшей
Комментарии

Завершился матч группы D чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Польши и Бельгии. Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась победой бельгийцев со счётом 70:69 (17:17, 23:16, 19:25, 12:11).

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Польша
Окончен
69 : 70
Бельгия
Польша: Понитка - 16, Соколовски - 12, Олейничак - 12, Бальцеровски - 10, Лойд - 7, Pluta - 5, Михалак - 5, Laczynski - 2, Zapala, Дзева, Gielo, Zolnierewicz
Бельгия: Lecomte - 19, Ванвейн - 10, ван Влит - 9, Ledegen - 8, Mwema - 6, Бако - 6, Schwartz - 4, Тумба - 4, Van Den Eynde - 4, Mennes, Tshimanga, Guisse

Самыми результативными в составе победителей стал Ману Лекомт, набравший 19 очков. У поляков лучшую результативность показал лёгкий форвард Матеуш Понитка, на счету которого 16 очков, девять подборов и пять передач.

Евробаскет-2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Испания мимо плей-офф, а Дончич и Яннис в одном ассисте от трипл-дабла. Итоги групп ЧЕ-25
Испания мимо плей-офф, а Дончич и Яннис в одном ассисте от трипл-дабла. Итоги групп ЧЕ-25

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

