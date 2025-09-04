Сборная Бельгии вырвала победу в матче чемпионата Европы — 2025 с Польшей

Завершился матч группы D чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Польши и Бельгии. Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась победой бельгийцев со счётом 70:69 (17:17, 23:16, 19:25, 12:11).

Самыми результативными в составе победителей стал Ману Лекомт, набравший 19 очков. У поляков лучшую результативность показал лёгкий форвард Матеуш Понитка, на счету которого 16 очков, девять подборов и пять передач.

Евробаскет-2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября.

