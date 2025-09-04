Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Испания — Греция, очки, передачи, подборы

Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Испания — Греция, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч группы C чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Испании и Греции. Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась победой греческих баскетболистов со счётом 90:86 (31:20, 19:15, 18:28, 22:23).

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Испания
Окончен
86 : 90
Греция
Испания: Прадилья - 14, Сен-Супери - 13, Лопес-Аростеги - 12, Альдама - 12, Юста - 9, Парра - 7, де Ларреа - 6, Эрнангомес - 6, Эрнангомес - 5, Пуэрто - 2, Брисуэла, Сима
Греция: Адетокунбо - 25, Дорси - 22, Слукас - 12, Папаниколау - 11, Адетокунбо - 6, Толиопулос - 4, Калаицакис - 4, Katsivelis - 3, Митоглу - 2, Адетокунбо - 1, Ларенцакис, Самонтуров

Лидер греков Яннис Адетокунбо провёл на площадке 31 минуту и 46 секунд и едва не оформил трипл-дабл. Для этого достижения форварду не хватило одной результативной передачи. В общей сложности на его счету 25 очков, 14 подборов и девять ассистов. Его показатель «плюс/минус» составил «+12».

Отметим, что испанцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, лишились шансов на плей-офф.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Испания мимо плей-офф, а Дончич и Яннис в одном ассисте от трипл-дабла. Итоги групп ЧЕ-25
Испания мимо плей-офф, а Дончич и Яннис в одном ассисте от трипл-дабла. Итоги групп ЧЕ-25

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android