Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Испания — Греция, очки, передачи, подборы

Завершился матч группы C чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Испании и Греции. Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась победой греческих баскетболистов со счётом 90:86 (31:20, 19:15, 18:28, 22:23).

Лидер греков Яннис Адетокунбо провёл на площадке 31 минуту и 46 секунд и едва не оформил трипл-дабл. Для этого достижения форварду не хватило одной результативной передачи. В общей сложности на его счету 25 очков, 14 подборов и девять ассистов. Его показатель «плюс/минус» составил «+12».

Отметим, что испанцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, лишились шансов на плей-офф.

