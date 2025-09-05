ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 4 сентября, календарь, таблица

В четверг, 4 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 завершился очередной игровой день, в рамках которого состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 4 сентября:

Франция – Исландия – 114:74;

Босния и Герцеговина – Грузия – 84:76;

Израиль – Словения – 96:106;

Италия – Кипр – 89:54;

Испания – Греция – 86:90;

Польша – Бельгия – 69:70.

Евробаскет-2025 начался 27 августа и завершится 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает. Действующие чемпионы испанцы борьбу в турнире закончили.

