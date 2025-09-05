ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 4 сентября, календарь, таблица
В четверг, 4 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 завершился очередной игровой день, в рамках которого состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евробаскета-2025 4 сентября:
Франция – Исландия – 114:74;
Босния и Герцеговина – Грузия – 84:76;
Израиль – Словения – 96:106;
Италия – Кипр – 89:54;
Испания – Греция – 86:90;
Польша – Бельгия – 69:70.
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Франция
Окончен
114 : 74
Исландия
Франция: Рисашер - 15, Окобо - 14, Джайте - 13, Луваву-Кабарро - 12, Хифи - 11, Оар - 11, Ябуселе - 10, Кординье - 10, Маледон - 9, Кулибали - 6, Франсиско - 3
Исландия: Херманнссон - 15, Фридрикссон - 10, Henningsson - 9, Thrastarson - 9, Хлинасон - 8, Palsson - 7, Gunnarsson - 7, Gudmundsson - 4, Bjoernsson - 3, Atlason - 2, Steinarsson, Jonsson
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
84 : 76
Грузия
Босния и Герцеговина: Нуркич - 15, Роберсон - 15, Лазич - 13, Атич - 11, Врабац - 10, Гегич - 9, Каменьяш - 9, Alibegovic - 2, Arslanagic, Халилович, Пенава, Hrelja
Грузия: Мамукелашвили - 20, Болдуин - 18, Битадзе - 15, Санадзе - 13, Шенгелия - 6, Андроникашвили - 2, Шермадини - 2, Джинчарадзе, Буржанадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Израиль
Окончен
96 : 106
Словения
Израиль: Авдия - 34, Соркин - 14, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Гинат - 8, Timor - 6, Леви - 6, Palatin - 6, Зусман - 3, Сегев, Менко, Burg
Словения: Дончич - 37, Николич - 16, Radovic - 14, Omic - 11, Хроват - 10, Препелич - 8, Мурич - 6, Krampelj - 4, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:15 МСК
Италия
Окончен
89 : 54
Кипр
Италия: Фонтеккио - 13, Спаньоло - 13, Галлинари - 12, Диуф - 12, Риччи - 8, Прочида - 8, Акеле - 8, Списсу - 5, Томпсон - 4, Мелли - 3, Пайола - 3, Niang
Кипр: Tigkas - 15, Willis Jr. - 10, Simitzis - 9, Iliadis - 5, Стилиану - 5, Pasiali - 3, Christodoulou - 3, Михаил - 2, Jung - 2, Loizides, Giannaras, Koumis
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Испания
Окончен
86 : 90
Греция
Испания: Прадилья - 14, Сен-Супери - 13, Лопес-Аростеги - 12, Альдама - 12, Юста - 9, Парра - 7, де Ларреа - 6, Эрнангомес - 6, Эрнангомес - 5, Пуэрто - 2, Брисуэла, Сима
Греция: Адетокунбо - 25, Дорси - 22, Слукас - 12, Папаниколау - 11, Адетокунбо - 6, Толиопулос - 4, Калаицакис - 4, Katsivelis - 3, Митоглу - 2, Адетокунбо - 1, Ларенцакис, Самонтуров
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Польша
Окончен
69 : 70
Бельгия
Польша: Понитка - 16, Соколовски - 12, Олейничак - 12, Бальцеровски - 10, Лойд - 7, Pluta - 5, Михалак - 5, Laczynski - 2, Zapala, Дзева, Gielo, Zolnierewicz
Бельгия: Lecomte - 19, Ванвейн - 10, ван Влит - 9, Ledegen - 8, Mwema - 6, Бако - 6, Schwartz - 4, Тумба - 4, Van Den Eynde - 4, Mennes, Tshimanga, Guisse
Евробаскет-2025 начался 27 августа и завершится 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает. Действующие чемпионы испанцы борьбу в турнире закончили.
