Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета-2025

Определились все участники матчей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами первой стадии плей-офф.

Пары 1/8 финала чемпионата Европы – 2025:

Германия – Португалия;

Литва – Латвия;

Турция – Швеция;

Сербия – Финляндия;

Греция — Израиль;

Польша — Босния и Герцеговина;

Италия — Словения;

Франция — Грузия.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 7 сентября.

Отметим, что в плей-офф не сыграет сборная Испании – действующий чемпион соревнований.

Чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и закончатся 14 сентября.

