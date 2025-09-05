Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета-2025

Определились все участники матчей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами первой стадии плей-офф.
Пары 1/8 финала чемпионата Европы – 2025:
Германия – Португалия;
Литва – Латвия;
Турция – Швеция;
Сербия – Финляндия;
Греция — Израиль;
Польша — Босния и Герцеговина;
Италия — Словения;
Франция — Грузия.
Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 7 сентября.
Отметим, что в плей-офф не сыграет сборная Испании – действующий чемпион соревнований.
Чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и закончатся 14 сентября.
