Главная Баскетбол Новости

Лучший бомбардир ЧЕ-2025 на 4 сентября: Лука Дончич уверенно лидирует

Лучший бомбардир ЧЕ-2025 на 4 сентября: Лука Дончич уверенно лидирует
Комментарии

В четверг, 4 сентября, завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лидером бомбардирской гонки вновь стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. С первого места спортсмен сместил финского форварда Лаури Маркканена.

После пяти матчей на счету Луки 162 очка. В активе Маркканена 127 очков. Тройку сильнейших замыкает лёгкий форвард израильской сборной Дени Авдия, у которого 122 очка.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх государств — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Чемпион турнира станет известен 14 сентября.

