Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 4 сентября: Лука Дончич возглавил гонку

Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 4 сентября: Лука Дончич возглавил гонку
В четверг, 4 сентября, завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу — 2025. В лидеры по количеству результативных передач вышел разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич. На счету спортсмена 44 ассиста в пяти играх.

На втором месте продолжает оставаться разыгрывающий сборной Литвы Рокас Йокубайтис, в активе которого 34 результативные передачи в четырёх матчах. Отметим, что Йокубайтис получил травму и на Евробаскете уже не сыграет. Также 34 ассиста у центрового турецкой сборной Алперена Шенгюна. Замыкает топ-3 игрок чешской сборной Ондржей Сегнал (33 передачи).

