Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич объяснил, почему отсутствовал на исполнении гимна Израиля перед матчем ЧЕ-2025

Комментарии

Разыгрывающий и лидер сборной Словении Лука Дончич рассказал, почему не присутствовал на площадке во время исполнения гимна Израиля перед матчем национальных команд. Встреча проходила на чемпионате Европы и завершилась победой словенцев со счётом 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31).

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Израиль
Окончен
96 : 106
Словения
Израиль: Авдия - 34, Соркин - 14, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Гинат - 8, Timor - 6, Леви - 6, Palatin - 6, Зусман - 3, Сегев, Менко, Burg
Словения: Дончич - 37, Николич - 16, Radovic - 14, Omic - 11, Хроват - 10, Препелич - 8, Мурич - 6, Krampelj - 4, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

«Потому что мне нужно было кое-что сделать в туалете. Если вас интересует и это, то я даже не знаю… Я бы не пропустил гимн, но мне нужно было срочно отойти. Я не мог ждать до перерыва», — сказал Дончич во время общения со СМИ после матча.

Напомним, словенцы пробились в плей-офф Евробаскета. На стадии 1/8 соревнования подопечные Александра Секулича сыграют с национальной командой Италии.

