Лука Дончич объяснил, почему отсутствовал на исполнении гимна Израиля перед матчем ЧЕ-2025

Разыгрывающий и лидер сборной Словении Лука Дончич рассказал, почему не присутствовал на площадке во время исполнения гимна Израиля перед матчем национальных команд. Встреча проходила на чемпионате Европы и завершилась победой словенцев со счётом 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31).

«Потому что мне нужно было кое-что сделать в туалете. Если вас интересует и это, то я даже не знаю… Я бы не пропустил гимн, но мне нужно было срочно отойти. Я не мог ждать до перерыва», — сказал Дончич во время общения со СМИ после матча.

Напомним, словенцы пробились в плей-офф Евробаскета. На стадии 1/8 соревнования подопечные Александра Секулича сыграют с национальной командой Италии.

Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату: