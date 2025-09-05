Евролига отреагировала на смерть владельца «Милана» Джорджо Армани

Евролига выразила соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани. Легендарный предприниматель и модельер был также владельцем баскетбольного клуба «Милан». Армани ушёл из жизни на 92-м году.

«Евролига вместе с итальянским и мировым баскетбольным сообществом выражает глубокую скорбь по поводу кончины Джорджо Армани — легендарного модельера и преданного покровителя баскетбола, ушедшего из жизни в понедельник на 92-м году.

В 2008 году Армани приобрёл клуб «Олимпия Милан» у Джорджио Корбелли, став его единоличным владельцем и открыв новую золотую эпоху в истории команды. Под его руководством «Олимпия» вновь вошла в число европейской элиты, выиграв шесть титулов чемпиона Италии, четыре Кубка Италии и пять Суперкубков. В 2021 году миланский клуб впервые с 1992 года вышел в «Финал четырёх» Евролиги, что стало важнейшей вехой в его современной истории. Сам Армани регулярно присутствовал на матчах в Милане и по всей Европе, неизменно поддерживая своих игроков и демонстрируя искреннюю любовь к игре.

Армани был не только другом баскетбола, но и фигурой планетарного значения. Основав в 1975 году собственный бренд, он перевернул индустрию моды, а позже расширил влияние на мир развлечений, спорта и индустрии роскошного отдыха. Будучи пионером «красной дорожки», он сформировал само представление о стиле и элегантности для целых поколений. В 2021 году Армани был удостоен ордена «Рыцаря Большого креста за заслуги перед Итальянской Республикой» — высшей гражданской награды страны.

Джорджо Армани навсегда останется в памяти как один из величайших дизайнеров современности, щедрый меценат спорта, дальновидный лидер и яркий посол итальянского совершенства», — говорится в сообщении Евролиги.

