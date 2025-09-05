Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Евролиги — о смерти Джорджо Армани: его наследие будет вдохновлять поколения

Президент Евролиги — о смерти Джорджо Армани: его наследие будет вдохновлять поколения
,
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Евролиги Деян Бодирога и генеральный директор турнира Паулиус Мотейюнас выразили соболезнования в связи со смертью владельца «Милана» Джорджо Армани, отметив его большой вклад в моду и европейский баскетбол. Именитый предприниматель и модельер ушёл из жизни 4 сентября в возрасте 91 года.

«Джорджио Армани был новатором, культурным лидером мирового масштаба и настоящим другом нашего спорта. Мы безмерно благодарны за его вклад и поддержку. Его уход оставил невосполнимую пустоту, но наследие будет вдохновлять поколения», — приводит слова Бодироги пресс-служба Евролиги.

«Господин Армани показал, что баскетбол способен стоять в одном ряду с искусством, модой и культурой, обогащая игру ценностями, выходящими далеко за пределы площадки. Мы глубоко признательны за всё, что он сделал для европейского баскетбола», — добавил Мотейюнас.

Сейчас читают:
Владелец «Милана» Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года

Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android