Президент Евролиги — о смерти Джорджо Армани: его наследие будет вдохновлять поколения

Президент Евролиги Деян Бодирога и генеральный директор турнира Паулиус Мотейюнас выразили соболезнования в связи со смертью владельца «Милана» Джорджо Армани, отметив его большой вклад в моду и европейский баскетбол. Именитый предприниматель и модельер ушёл из жизни 4 сентября в возрасте 91 года.

«Джорджио Армани был новатором, культурным лидером мирового масштаба и настоящим другом нашего спорта. Мы безмерно благодарны за его вклад и поддержку. Его уход оставил невосполнимую пустоту, но наследие будет вдохновлять поколения», — приводит слова Бодироги пресс-служба Евролиги.

«Господин Армани показал, что баскетбол способен стоять в одном ряду с искусством, модой и культурой, обогащая игру ценностями, выходящими далеко за пределы площадки. Мы глубоко признательны за всё, что он сделал для европейского баскетбола», — добавил Мотейюнас.

