Главная Баскетбол Новости

«Чёрт возьми, нет. Кармело Энтони рассказал, как не стал объединяться с Леброном в «Хит»

«Чёрт возьми, нет. Кармело Энтони рассказал, как не стал объединяться с Леброном в «Хит»
Аудио-версия:
10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони рассказал, что у него была возможность объединиться с Леброном Джеймсом в «Майами Хит». За клуб из Флориды тогда также выступали Дуэйн Уэйд и Крис Бош.

«Представьте, мне 23 или 24 года, и я становлюсь четвёртой опцией в команде, в то время как сам каждый год являюсь лидером в своей. Я в поисках своего пути в этой лиге. И вы хотите, чтобы я оставил это и стал четвертой опцией? Не знаю, насколько морально я был к этому готов. В общем я подумал: «Чёрт возьми, нет. Я не могу быть четвёртым», — приводит слова Энтони ESPN.

Отметим, что Кармело, Леброн, Уэйд и Бош сыграли за сборную США на Олимпиаде 2008 года, где завоевали золото.

«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

