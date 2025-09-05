Журналист назвал суперзвезду НБА, чей контракт намерен изучить на предмет махинаций

Известный журналист Пабло Торре во время выступления в своём подкасте сообщил, что намерен изучить детали контракта защитника Джейлена Брансона с «Нью-Йорк Никс». Напомним, ранее именно Торре рассказал, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард заключил фиктивный рекламный контракт на $ 28 млн с фирмой по посадке деревьев, которую тайно финансировал владелец команды Стив Баллмер.

«Было бы интересно посмотреть на ситуацию с Джейленом Брансоном. Это довольно выгодная сделка для «Никс». В любом случае, я не хочу забегать вперёд в этом вопросе», — сказал Торре.

