Рыжов попал во вторую символическую сборную международных новичков конференции ACC в NCAA

Российский баскетболист Егор Рыжов вошёл во вторую символическую сборную международных новичков конференции ACC в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Рейтинг составлен порталом nbadraftpoint в социальных сетях и включает игроков, которые будут выступать в NCAA в следующем сезоне.

Помимо Рыжова, во вторую символическую сборную международных новичков ACC вошли грек Эвангелос Зугрис, немец Сананда Фру, представитель Австралии Роман Сиулепа и баскетболист из Гамбии Муса Санья.

Напомним, Рыжов подписал контракт с командой университета Флориды. О соглашении, однако, официально пока объявлено не было.

