Главная Баскетбол Новости

Босс «Клипперс» сделал заявление после скандальной новости о фиктивном контракте Леонарда

Босс «Клипперс» сделал заявление после скандальной новости о фиктивном контракте Леонарда
Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер дал комментарий по поводу недавней новости о фиктивном рекламном контракте лидера команды Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Сообщалось, что Баллмер мог быть с этим связан.

«Мы даже нашли письмо с самым первым знакомством — это было в начале ноября. Где тут могла быть хоть какая-то обходная схема? Её не было и быть не могло. После знакомства команда Кавая действовала самостоятельно.

«Клипперс» в этом участия не принимали. Я лишь слышал, что они заключили сделку, но не знал её условий. Ничего о судебных документах мне не известно. Aspiration меня обманули. Они совершили мошенничество. Я просто вложил в них деньги.

Мы, «Клипперс», прекрасно знаем правила. Было ли сделано для нас исключение в сотрудничестве с Aspiration? Абсолютно нет. У меня не было никакого контроля над этой компанией», — приводит слова Баллмера ESPN.

Балмер также подчеркнул, что не контактировал с Леонардом, и любые его дела с Aspiration — исключительно личное дело баскетболиста.

