Ресторан Джеймса Хардена в центре Хьюстона закрыт из-за долга

Ресторан Thirteen защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена, расположенный в Хьюстоне, оказался закрыт из-за задолженностей по арендной плате и некоторых других долгов. Об этом информирует Houston Chronicle.

Ресторан находится в центре Хьюстона. Харден открыл его в 2021 году. Согласно уведомлению на входной двери заведения, общая сумма долга составляет $ 2,2 млн. Сообщается, что арендодатель сменил замки на двери ресторана и обещает предоставить новый ключ руководству Thirteen, если просроченная арендная плата будет погашена.

Харден выступал за «Хьюстон Рокетс» с 2012 по 2021 год.

