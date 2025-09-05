Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ФИБА представила рейтинг силы сборных перед плей-офф Евробаскета-2025

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг силы национальных команд в преддверии плей-офф чемпионата Европы — 2025. В рейтинге были представлены европейские сборные.

Рейтинг силы сборных в преддверии плей-офф Евробаскета-2025 по версии ФИБА (топ-10):

1. Сборная Германии (+1 позиция)

2. Сборная Турции (+4)

3. Сборная Сербии (-2)

4. Сборная Греции (-)

5. Сборная Франции (-2)

6. Сборная Италии (+2)

7. Сборная Литвы (-2)

8. Сборная Латвии (-1)

9. Сборная Польши (+6)

10. Сборная Словении (+1)

Ранее завершилась групповая стадия Евробаскета-2025. Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 7 сентября.

