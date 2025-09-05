Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Он тебе понравится». Чемпион НБА вспомнил, как в детстве тренер указал Джордану на него

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Брайан Скалабрини вспомнил о роли именитого тренера и члена зала славы баскетбола Джорджа Равелинга в своей карьере. Как рассказал Скалабрини, внимание на него легенде НБА Майклу Джордану посоветовал обратить именно Равелинг.

Брайан в своё время оказался в тренировочном лагере Джордана для юных баскетболистов. Когда Джордан выбирал детей, которых возьмёт в свою команду, Равелинг посоветовал Майклу выбрать Брайана.

«И вот я услышал, как он сделал паузу и продолжил: «Майк, я не уверен, что тебе это понравится, но ты должен мне доверять. Тебе нужно взять Скалабрини». А потом я услышал, как Майкл спросил: «Белого мальчугана?» И Джордж такой: «Поверь мне, он тебе понравится». Это был словно момент, который изменил мою жизнь», — сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio в социальных сетях.

Главные новости дня:

