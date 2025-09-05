Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал позицию НБА по Леонарду в случае подтверждения данных о фиктивном контракте

Эксперт назвал позицию НБА по Леонарду в случае подтверждения данных о фиктивном контракте
,
Комментарии

Эксперт и аналитик Зак Лоу дал комментарий относительно недавней новости о фиктивном рекламном контракте лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Сообщалось, что владелец команды Стив Баллмер мог быть с этим связан.

«Практически со всех сторон в лиге я слышу одно: необходимо тщательно расследовать, подойти к делу предельно серьёзно и, если вина доказана, наказать по всей строгости», — сказал Лоу в эфире подкаста в социальных сетях.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леонард принял участие в 44 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 3,4 передачи.

Материалы по теме
Звезда НБА провернул аферу на $ 28 млн? Наказание может стать самым суровым за всю историю
Звезда НБА провернул аферу на $ 28 млн? Наказание может стать самым суровым за всю историю

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android