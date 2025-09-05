Эксперт назвал позицию НБА по Леонарду в случае подтверждения данных о фиктивном контракте

Эксперт и аналитик Зак Лоу дал комментарий относительно недавней новости о фиктивном рекламном контракте лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Сообщалось, что владелец команды Стив Баллмер мог быть с этим связан.

«Практически со всех сторон в лиге я слышу одно: необходимо тщательно расследовать, подойти к делу предельно серьёзно и, если вина доказана, наказать по всей строгости», — сказал Лоу в эфире подкаста в социальных сетях.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леонард принял участие в 44 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 3,4 передачи.

