«Это единственное, что я ненавижу в Леброне». Чарльз Баркли высказался о Джеймсе

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли прокомментировал недавнюю рекламу Nike с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Каждый соперник был уничтожен, каждый идол — низвержен. Он забрал себе корону и сохранил её. Вечный король», — говорилось в рекламе.

«Это единственное, что я ненавижу в Леброне. Прежде всего, он отличный игрок. Он удивительный человек. Действительно славный парень. Но если кто-то скажет, что Леброн не величайший игрок, то для него и его окружения это будет равносильно государственной измене», — сказал Баркли в видео на канале журналиста Билла Симмонса в YouTube.

