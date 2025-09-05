Звезда женской НБА Кейтлин Кларк выбыла до конца сезона из-за травмы

23-летняя разыгрывающей клуба женской НБА (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк выбыла до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщила сама спортсменка, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Я надеялась вернуться с хорошими новостями, но в этом сезоне больше не сыграю. Каждый день я проводила часы в спортзале с единственной целью — вновь оказаться на площадке. Разочарование — недостаточно сильное слово, чтобы описать мои чувства. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в это непростое время. Это было невероятно обидно, но даже в негативном можно найти свои плюсы. То, как болельщики продолжали поддерживать меня и команду, принесло мне столько радости и дало важные перспективы. Я действительно горжусь тем, что эта команда, несмотря на все трудности, стала только сильнее в этом году. Пришло время завершить регулярный сезон и завоевать место в плей-офф», — написала Кларк.

Спортсменка не выходила на площадку с середины июля, когда получила травму в матче с «Коннектикут Сан».

