Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда женской НБА Кейтлин Кларк выбыла до конца сезона из-за травмы

Звезда женской НБА Кейтлин Кларк выбыла до конца сезона из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

23-летняя разыгрывающей клуба женской НБА (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк выбыла до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщила сама спортсменка, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Я надеялась вернуться с хорошими новостями, но в этом сезоне больше не сыграю. Каждый день я проводила часы в спортзале с единственной целью — вновь оказаться на площадке. Разочарование — недостаточно сильное слово, чтобы описать мои чувства. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в это непростое время. Это было невероятно обидно, но даже в негативном можно найти свои плюсы. То, как болельщики продолжали поддерживать меня и команду, принесло мне столько радости и дало важные перспективы. Я действительно горжусь тем, что эта команда, несмотря на все трудности, стала только сильнее в этом году. Пришло время завершить регулярный сезон и завоевать место в плей-офф», — написала Кларк.

Спортсменка не выходила на площадку с середины июля, когда получила травму в матче с «Коннектикут Сан».

Материалы по теме
Эксперт — о травме Кейтлин Кларк: женщины не созданы для этого

Кларк веселится в ночном клубе во время старта звёздного уикенда:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android