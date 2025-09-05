Фото: сборная Италии почтила память скончавшегося Джорджо Армани на Евробаскете-2025

Сборная Италии вышла на матч чемпионата Европы по баскетболу с национальной командой Кипра с чёрными лентами на майках, чтобы почтить память скончавшегося Джорджо Армани. Именитый предприниматель и модельер ушёл из жизни 4 сентября в возрасте 91 года. Он также был владельцем «Милана».

Фото: FIBA

Напомним, итальянцы одержали уверенную победу со счётом 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11). Для них эта победа стала четвёртой в пяти матчах группового этапа. Киприоты потерпели пятое поражение.

Сборная Италии вышла в 1/8 финала соревнований, где сыграет с национальной командой Словении.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Действующие чемпионы, испанцы, в плей-офф выйти не сумели.

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку: