Фото: сборная Италии почтила память скончавшегося Джорджо Армани на Евробаскете-2025

Фото: сборная Италии почтила память скончавшегося Джорджо Армани на Евробаскете-2025
Сборная Италии вышла на матч чемпионата Европы по баскетболу с национальной командой Кипра с чёрными лентами на майках, чтобы почтить память скончавшегося Джорджо Армани. Именитый предприниматель и модельер ушёл из жизни 4 сентября в возрасте 91 года. Он также был владельцем «Милана».

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:15 МСК
Италия
Окончен
89 : 54
Кипр
Италия: Фонтеккио - 13, Спаньоло - 13, Галлинари - 12, Диуф - 12, Риччи - 8, Прочида - 8, Акеле - 8, Списсу - 5, Томпсон - 4, Мелли - 3, Пайола - 3, Niang
Кипр: Tigkas - 15, Willis Jr. - 10, Simitzis - 9, Iliadis - 5, Стилиану - 5, Pasiali - 3, Christodoulou - 3, Михаил - 2, Jung - 2, Loizides, Giannaras, Koumis

Фото: FIBA

Напомним, итальянцы одержали уверенную победу со счётом 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11). Для них эта победа стала четвёртой в пяти матчах группового этапа. Киприоты потерпели пятое поражение.

Сборная Италии вышла в 1/8 финала соревнований, где сыграет с национальной командой Словении.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Действующие чемпионы, испанцы, в плей-офф выйти не сумели.

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

