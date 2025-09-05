Скидки
Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета, выиграв спор на 50 отжиманий

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич забросил сверхдальний бросок во время тренировки на чемпионате Европы по баскетболу. Соответствующим видео поделилась пресс-служба Словенской федерации баскетбола в социальных сетях.

Отмечается, что Дончич заключил пари с товарищем по национальной команде Аленом Омичем, в результате которого последнему пришлось сделать 50 отжиманий.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета:

Напомним, сборная Словении вышла в плей-офф Евробаскета. В 1/8 финала словенцы сыграют с национальной командой Италии.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа и завершатся 14 сентября. Действующие чемпионы, испанцы, в плей-офф выйти не сумели.

Дончич подарил Словении вечную славу. Но сам стал её слабым звеном на Евробаскете
