Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал пять фаворитов следующего сезона Евролиги

Владимир Гомельский назвал пять фаворитов следующего сезона Евролиги
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу фаворитов следующего сезона Евролиги.

— У какого клуба наибольшие шансы выиграть Евролигу в наступающем сезоне?
— «Фенербахче», «Реал», «Монако», «Олимпиакос», «Панатинаикос», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб оказался сильнее «Монако» (81:70). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» (97:93).

Ранее Гомельский назвал топ-5 атакующих защитников НБА, игру которых он видел.

Материалы по теме
Владимир Гомельский назвал топ-5 атакующих защитников НБА, игру которых он видел

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android