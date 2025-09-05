Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич — лидер сборной Словении в пяти из шести важных показателей статистики на ЧЕ

Лука Дончич — лидер сборной Словении в пяти из шести важных показателей статистики на ЧЕ
Разыгрывающий Лука Дончич по окончании группового этапа чемпионата Европы — 2025 является лидером словенской сборной в пяти из шести важных показателей статистики.

По итогам пяти матчей в группе Дончич в среднем набирал 32,4 очка (первое место в сборной Словении), совершал 8,4 подбора (первое место), делал 0,8 блок-шота (первое место), выполнял 3,2 перехвата (первое место) и стал лидером по эффективности. Второе место Лука занимает лишь по подборам. В среднем за матч у разыгрывающего их восемь, а лидером по этому показателю является центровой Ален Омич (8,6).

Как отметили в пресс-службе ФИБА, сборная Словении набирает в среднем 19 очков благодаря передачам Дончича. А на долю Луки приходится 54,8% очков словенской сборной на турнире к данному моменту.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета:

