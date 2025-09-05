Четырёхкратный чемпион НБА Хорас Грант назвал величайшего баскетболиста в истории

Четырёхкратный чемпион НБА Хорас Грант ответил на вопрос по поводу величайшего баскетболиста в истории.

«А что вообще мы подразумеваем под понятием величайшего? Количество титулов? Лидерство на подборах? Лидерство в передачах или блок-шотах? Что такое величайший игрок? Значит ли это, что он не должен никогда не проигрывать в финалах? Или речь про MVP? Я хотел бы понимать, что подразумевается под этим определением. Потому что если это титулы, то называть надо Билла Расселла.

И всё-таки если бы мне пришлось выбирать, то это был бы Майкл Джордан. При всём уважении к Леброну, Коби и многим другим игрокам, но это был бы Джордан», – сказал Грант на канале Stacey King's Gimme The Hot Sauce Podcast в YouTube.

