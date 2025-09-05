Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс: что, если бы у меня не было первой возможности показать, на что я способен?

Леброн Джеймс: что, если бы у меня не было первой возможности показать, на что я способен?
Комментарии

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», опубликовал философский пост в социальных сетях.

«Встал рано, задумался. 23 года в лиге… взлёты, падения и всё, чего мы достигли на этом пути. Что, если бы у меня не было первой возможности показать, на что я способен?» — написал леброн Джеймс в социальных сетях.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лёгкий форвард принял участие в 75 играх (включая матчи в плей-офф), в которых в среднем приносил своей команде 24,5 очка, 7,9 подбора и восемь результативных передач.

Материалы по теме
От него ждали уровня Леброна. А он может уйти из баскетбола в 29 лет
От него ждали уровня Леброна. А он может уйти из баскетбола в 29 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android