Леброн Джеймс: что, если бы у меня не было первой возможности показать, на что я способен?

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», опубликовал философский пост в социальных сетях.

«Встал рано, задумался. 23 года в лиге… взлёты, падения и всё, чего мы достигли на этом пути. Что, если бы у меня не было первой возможности показать, на что я способен?» — написал леброн Джеймс в социальных сетях.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лёгкий форвард принял участие в 75 играх (включая матчи в плей-офф), в которых в среднем приносил своей команде 24,5 очка, 7,9 подбора и восемь результативных передач.