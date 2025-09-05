Дюрант нашёл виноватого во введении правила «апрона» в НБА

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс» на позиции форварда, высказался о том, кого он считает виновным во введении жёсткого потолка зарплат.

«О, раз уж мы решили искать виноватых, я выбираю Боба Майерса», — цитирует Кевина Дюранта Fadeaway World.

Боб Майерс был генеральным директором «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее Чарльз Баркли заявил, что звёздные игроки сами виноваты во введении правила жёсткого потолка зарплат.

«Зачем им понадобилось придумывать эти дурацкие правила, Билл? Потому что все эти ребята хотят играть вместе, а не соперничать. Сколько классных игроков нужно в одной команде? Зачем Адам Сильвер хотел ввести все эти правила? Потому что Леброн собрал всех своих ребят, а Кей Ди хотел играть за «Уорриорз».

Погодите-ка, вы же не хотите выиграть чемпионат, просто играя и соревнуясь друг с другом? Не злитесь на Адама Сильвера за то, что вы все хотите объединиться и доминировать в лиге, но не хотите соревноваться.

Если бы вы не хотели играть вместе, нам бы не пришлось придумывать эти дурацкие правила, чтобы помешать вам играть вместе. Как бы я ни любил Леброна, когда он начал это делать с Бошем и Уэйдом, это была первая волна. Вторым шагом стал переход Кей Ди в «Уорриорз». Адаму Сильверу нужно было что-то предпринять; мы не можем позволить одной команде приберечь всех хороших игроков. Ведь у них были Клэй, Стеф и Дрэймонд; Кей Ди им был не нужен.

Они отправились туда, чтобы доминировать в лиге. Леброн отправился в Майами, чтобы собрать его, Уэйда и Боша вместе. Если бы все эти ребята не хотели играть вместе, Биллу и Адаму Сильверу никогда бы не пришлось придумывать это правило апрона. Это фальшивое правило, я с вами согласен, но, если бы все эти ребята не хотели играть вместе, Адаму Сильверу никогда не пришлось бы придумывать эти правила», — сказал Чарльз Баркли в недавнем подкасте Билла Симмонса.