Задержанный во Франции баскетболист Даниил Касаткин отказался от экстрадиции в США

Задержанный во Франции баскетболист Даниил Касаткин отказался от экстрадиции в США
Российский баскетболист Даниил Касаткин, который был задержан во Франции, отказался от экстрадиции в США. Об этом сообщил адвокат Даниила Касаткина Фредерик Бело.

«Сегодня состоялось слушание с участием прокурора. Даниил подтвердил, что отказывается от экстрадиции. Через месяц мы рассмотрим дело по существу в следственной палате, где и представим свои аргументы», — цитирует Бело «РИА Новости».

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» по подозрению в связях с хакерской группировкой. Он отвергает все обвинения. Ранее сообщалось, что Касаткину может грозить 25 лет тюремного заключения.

