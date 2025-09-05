Скидки
Лука Дончич стал рекордсменом сборной Словении по набранным очкам

Разыгрывающий Лука Дончич по окончании группового этапа чемпионата Европы — 2025 стал лучшим снайпером в истории сборной Словении.

В матче с командой Израиля Дончич набрал 37 очков, что позволило ему достичь отметки 1100 очков за карьеру в национальной команде.

Таким образом, Дончич превзошёл легендарного защитника сборной Словении, MVP Евробаскета 2017 года и бывшего участника Матча всех звёзд НБА Горана Драгича, который ранее удерживал рекорд, набрав 1095 очков.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

