Задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину разрешили свидание с невестой

Российский баскетболист Даниил Касаткин, который был задержан во Франции, получил разрешение на свидание с невестой. Об этом рассказал адвокат россиянина Фредерик Бело.

«Увидеться с невестой — да. Спортзал — всё ещё нет», — приводит слова Бело ТАСС.

Ранее стало известно, что Касаткин отказался от экстрадиции в США.

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» по подозрению в связях с хакерской группировкой.

В конце августа суд в Париже отклонил просьбу об изменении меры пресечения для Касаткина, обвиняемого в киберпреступлениях. В случае признания вины спортсмену может грозить до 25 лет лишения свободы.

