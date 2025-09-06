Грузинский игрок НБА назвал европейца, которого предпочитает Йокичу и Адетокунбо

Центровой «Торонто Рэпторс» и сборной Грузии Александр Мамукелашвили принял участие в блиц-опросе ФИБА, в ходе которого ему предложили выбрать наиболее предпочитаемого европейского баскетболиста.

Когда Мамукелашвили предложили выбрать между французским центровым «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой и сербским центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем, а также греческим форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, Александр предпочёл француза обоим игрокам.

В прошлом сезоне НБА Вембаньяма принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, 11 подборов и 3,7 передачи.

