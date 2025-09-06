Скидки
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли — о дебатах в НБА: Майкл Джордан мёртв уже 20 с лишним лет

Комментарии

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный аналитик Чарльз Баркли поделился мнением о регулярных дебатах среди экспертов и болельщиков относительно определения величайшего баскетболиста.

«В НБА много великих игроков, но эти дураки тратят всё своё время на сравнения. Майкл Джордан давно завершил карьеру. Эти дураки тратят всё своё время, сравнивая его с Леброном. У меня вопрос — зачем? Майкл Джордан мёртв уже 20 с лишним лет», — сказал Баркли в видео на канале журналиста Билла Симмонса в YouTube.

36-летний Майкл Джордан играет один на один против «второгодки»:

