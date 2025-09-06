Скидки
Главная Баскетбол Новости

Суд Парижа в октябре рассмотрит запрос США об экстрадиции баскетболиста Касаткина

Суд Парижа в октябре рассмотрит запрос США об экстрадиции баскетболиста Касаткина
Аудио-версия:
Комментарии

В середине октября в Париже состоится заседание суда по делу о возможной экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Об этом сообщает ТАСС со слов адвоката спортсмена Фредерик Бело.

«Через месяц мы будем обсуждать дело по существу в следственной палате, где изложим свои аргументы», — приводит слова Бело ТАСС.

Ранее, 27 августа, суд отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении Касаткина из-под стражи до решения по делу. Прокуратура сочла гарантии, предложенные российской стороной, «недостаточными» и «подозрительными».

Напомним, американские власти обвиняют Касаткина в компьютерном и электронном мошенничестве, за что грозит до 20 лет тюрьмы. Адвокат спортсмена назвал обвинения «очень серьёзными», но отметил, что комментировать их детально пока невозможно.

