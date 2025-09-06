Расписание матчей плей-офф чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, запланирован очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. В общей сложности состоятся четыре матча стадии плей-офф Евробаскета-2025. Соревнование проходит на территории государства Латвия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 6 сентября (время — московское):
12:00. Турция — Швеция;
15:15. Германия — Португалия;
18:30. Литва — Латвия;
21:45. Сербия — Финляндия.
«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию встреч, в рамках которой отразит наиболее важные события, происходящие в Евробаскете-2025.