Литва — Латвия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Расписание матчей плей-офф чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 6 сентября

Комментарии

Сегодня, 6 сентября, запланирован очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. В общей сложности состоятся четыре матча стадии плей-офф Евробаскета-2025. Соревнование проходит на территории государства Латвия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 6 сентября (время — московское):

12:00. Турция — Швеция;
15:15. Германия — Португалия;
18:30. Литва — Латвия;
21:45. Сербия — Финляндия.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию встреч, в рамках которой отразит наиболее важные события, происходящие в Евробаскете-2025.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
