РПЛ Легенды Чемпионата
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Не могу поверить, что Баллмер был таким тупым». Обозреватель — о скандале в «Клипперс»

«Не могу поверить, что Баллмер был таким тупым». Обозреватель — о скандале в «Клипперс»
Известный американский обозреватель Билл Симмонс высказался о скандале с выплатой $ 28 млн звёздному лёгкому форварду клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду через фиктивную компанию Aspiration, которой приписывают связь с калифорнийским коллективом и его владельцем Стивом Баллмером.

«Это подтвердило многие наши предположения о том, что действительно происходило. Всё, что было опубликовано, оказалось самым грязным *******, которое я когда-либо видел. Не могу поверить, что Баллмер был настолько тупым», — приводит слова Симмонса аккаунт NBA Retweet в социальной сети X.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

