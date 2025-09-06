Стал известен список российских баскетболистов, включённых в игру NBA 2K26

В игру NBA 2K26 включили рекордное количество действующих и бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и WNBA (женской НБА) родом из России.

В частности, в NBA 2K26 есть возможность выбрать защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина (рейтинг 72), центрового «Майами Хит» Владислава Голдина (рейтинг 68), экс-игроков НБА Андрея Кириленко (рейтинг 82), Павла Подкользина (рейтинг 69) и чемпиона НБА в составе «Кливленд Кавальерс» сезона-2015/2016 Тимофея Мозгова (рейтинг 75).

Также в NBA 2K26 были включены две россиянки, выступающие в WNBA за клуб «Миннесота Линкс», — тяжёлый форвард Анастасия Косу (рейтинг 75) и Мария Клюндикова (рейтинг 76), играющая на позиции центрового.