Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Звезда НБА Джимми Батлер встретился с теннисистом Карлосом Алькарасом на US Open — 2025

Звезда НБА Джимми Батлер встретился с теннисистом Карлосом Алькарасом на US Open — 2025
Комментарии

Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер встретился со второй ракеткой мира 22-летним испанским теннисистом Карлосом Алькарасом на турнире US Open – 2025.

Спортсмены поприветствовали друг друга, а также выразили взаимное уважение. Джимми в ходе разговора сообщил, что собирается в следующем году поддержать Карлоса на Уимблдоне-2026, но не на турнире Australian Open. Батлер сослался на то, что лететь в Австралию слишком далеко.

Батлер дважды играл в финале НБА в составе флоридской команды «Майами Хит», а также получил награду лучшему игроку финальной серии Восточной конференции 2023 года. В составе сборной США Батлер стал обладателем золотой медали Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Комментарии
