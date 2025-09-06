Скидки
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Чемпион НБА в 2019 году пытался получить долю в клубе НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — источник

Чемпион НБА в 2019 году пытался получить долю в клубе НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — источник
Дэннис Робертсон, являющийся дядей и советником двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кавая Леонарда, пытался в 2019 году договориться с руководством команды «Торонто Рэпторс» о получении его племянником доли в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает обозреватель издания The Toronto Star Брюс Артур в своей колонке.

Согласно его информации, Робертсон настаивал на получении доли в «Торонто Мэйпл Лифс» вместо акций «Торонто Рэпторс» как на компромиссе. Однако ему «вежливо объяснили, что обе команды принадлежат одной и той же компании и подобный запрос невозможен». В результате Кавай всё равно не продлил контракт с канадским клубом и подписал соглашение с командой «Лос-Анджелес Клипперс».

И «Торонто Мэйпл Лифс», и «Торонто Рэпторс» принадлежат корпорации Maple Leaf Sports & Entertainment.

