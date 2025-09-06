Скидки
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Турция – Швеция, результат матча 6 сентября 2025, счет 85:79, 1/8 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Дабл-дабл Шенгюна помог сборной Турции победить команду Швеции на Евробаскете-2025


Сегодня, 6 сентября, в Риге (Латвия) состоялся матч стадии 1/8 плей-офф чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Швеции. Матч завершился со счётом 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24) в пользу турецкой сборной.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Турция
Окончен
85 : 79
Швеция
Турция: Шенгюн - 24, Осман - 17, Османи - 14, Хазер - 11, Ларкин - 10, Коркмаз - 5, Бона - 4, Шанлы, Битим, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен
Швеция: Хокансон - 16, Ларссон - 15, Гаддефорс - 15, Биргандер - 14, Панцар - 10, Андерссон - 5, Рамстедт - 4, Фальк, Борг, Маркуссон, Спирс, Нджие

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Турции стал 23-летний Алперен Шенгюн, выступающий на позиции центрового. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 24 очка и совершить 16 подборов. Также Алперен записал на свой счёт шесть передач и два блок-шота.

Самым результативным игроком в составе шведской сборной стал 29-летний разыгрывающий защитник Людвиг Хокансон. Он набрал 16 очков, сделал один подбор, а также отдал пять передач.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
