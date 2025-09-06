Дабл-дабл Шенгюна помог сборной Турции победить команду Швеции на Евробаскете-2025

Сегодня, 6 сентября, в Риге (Латвия) состоялся матч стадии 1/8 плей-офф чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Швеции. Матч завершился со счётом 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24) в пользу турецкой сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Турции стал 23-летний Алперен Шенгюн, выступающий на позиции центрового. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 24 очка и совершить 16 подборов. Также Алперен записал на свой счёт шесть передач и два блок-шота.

Самым результативным игроком в составе шведской сборной стал 29-летний разыгрывающий защитник Людвиг Хокансон. Он набрал 16 очков, сделал один подбор, а также отдал пять передач.