Главная Баскетбол Новости

Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Швеция, очки, передачи, подборы

Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Швеция, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч стадии 1/8 плей-офф чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Швеции. Победу со счётом 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24) одержала турецкая сборная.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Турция
Окончен
85 : 79
Швеция
Турция: Шенгюн - 24, Осман - 17, Османи - 14, Хазер - 11, Ларкин - 10, Коркмаз - 5, Бона - 4, Шанлы, Битим, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен
Швеция: Хокансон - 16, Ларссон - 15, Гаддефорс - 15, Биргандер - 14, Панцар - 10, Андерссон - 5, Рамстедт - 4, Фальк, Борг, Маркуссон, Спирс, Нджие

23-летний лидер национальной команды Турции Алперен Шенгюн, выступающий на позиции центрового, записал на свой счёт дабл-дабл — набрал 24 очка и совершил 16 подборов. Также Алперен отдал шесть передач и сделал два блок-шота при двух потерях. В матче со сборной Швеции турецкий игрок провёл на паркете 35 минут 12 секунд.

Благодаря победе в матче со сборной Швеции турецкая национальная команда смогла пройти в 1/4 чемпионата Европы — 2025.

