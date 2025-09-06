Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Швеция, очки, передачи, подборы

Завершился матч стадии 1/8 плей-офф чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Швеции. Победу со счётом 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24) одержала турецкая сборная.

23-летний лидер национальной команды Турции Алперен Шенгюн, выступающий на позиции центрового, записал на свой счёт дабл-дабл — набрал 24 очка и совершил 16 подборов. Также Алперен отдал шесть передач и сделал два блок-шота при двух потерях. В матче со сборной Швеции турецкий игрок провёл на паркете 35 минут 12 секунд.

Благодаря победе в матче со сборной Швеции турецкая национальная команда смогла пройти в 1/4 чемпионата Европы — 2025.