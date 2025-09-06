В НБА привлекли юристов для проведения расследования скандала в «Клипперс» — The Athletic

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обратилось в нью-йоркское юридическое агентство «Wachtell, Lipton, Rosen & Katz» для проведения расследования скандала с выплатой $ 28 млн звёздному лёгкому форварду клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду через фиктивную компанию Aspiration, которой приписывают связь с калифорнийским коллективом и его владельцем Стивом Баллмером. Об этом сообщает издание The Athletic.

Примечательно, что эта же фирма ранее занималась двумя громкими делами о неправомерных действиях владельцев команд (речь идёт о Роберте Сарвере и Дональде Стерлинге, которые потеряли право владеть «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс» соответственно из-за расистских высказываний. — Прим. «Чемпионата»), в результате чего последние были вынуждены продать свои команды.