Сербия — Финляндия: во сколько начало матча Евробаскета-2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Сербии и Финляндии. Игра начнётся в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Отметим, что в плей-офф не сыграет сборная Испании — действующий чемпион соревнований.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и закончатся 14 сентября.

