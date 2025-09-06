Скидки
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Сербия — Финляндия: во сколько начало матча 1/8 финала Евробаскета-2025, где смотреть трансляцию

Сербия — Финляндия: во сколько начало матча Евробаскета-2025, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Сербии и Финляндии. Игра начнётся в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Права на трансляцию матча плей-офф Евробаскета-2025 Сербия — Финляндия в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Финляндия
Отметим, что в плей-офф не сыграет сборная Испании — действующий чемпион соревнований.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и закончатся 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
