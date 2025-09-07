Франция — Грузия: во сколько начало матча Евробаскета-2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Франции и Грузии. Игра начнётся в 15:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Отметим, что в плей-офф не сыграет испанская национальная команда — действующий чемпион соревнований.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и закончатся 14 сентября.

