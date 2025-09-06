Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Германия — Португалия, результат матча 6 сентября 2025, счет 85:58, 1/8 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Германия уверенно обыграла Португалию в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Риге состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Германии и Португалии. Он завершился со счётом 85:58 в пользу сборной Германии.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:15 МСК
Германия
Окончен
85 : 58
Португалия
Германия: Вагнер - 16, Шрёдер - 16, Бонга - 15, Ло - 12, Да Силва - 8, Тайс - 8, Да Силва - 2, Обст - 2, Холлац, Тиман, Кратцер
Португалия: Кета - 18, Уильямс - 8, Гамейру - 7, Бриту - 5, Амаранте - 5, Са - 5, Релвау - 4, Лисбоа - 4, Кейруш - 2, Войцо, Са

Наиболее результативным игроком национальной команды Германии стал форвард клуба НБА «Орландо Мэджик» 24-летний Франц Вагнер. Ему удалось набрать 16 очков, сделать семь подборов, а также отдать пять передач.

Самым результативным игроком в составе сборной Португалии стал 26-летний центровой Неемиаш Кета. В ходе встречи баскетболисту удалось набрать 18 очков и сделать 11 подборов.

В 1/4 финала Евробаскета-2025 сборная Германии встретится с победителем пары Италия — Словения.

Следить за игровым днём:
Германия и Турция — в четвертьфинале. Но аутсайдеры были очень хороши! Евробаскет — LIVE
Live
Германия и Турция — в четвертьфинале. Но аутсайдеры были очень хороши! Евробаскет — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android