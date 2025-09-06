Германия уверенно обыграла Португалию в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу

Сегодня, 6 сентября, в Риге состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Германии и Португалии. Он завершился со счётом 85:58 в пользу сборной Германии.

Наиболее результативным игроком национальной команды Германии стал форвард клуба НБА «Орландо Мэджик» 24-летний Франц Вагнер. Ему удалось набрать 16 очков, сделать семь подборов, а также отдать пять передач.

Самым результативным игроком в составе сборной Португалии стал 26-летний центровой Неемиаш Кета. В ходе встречи баскетболисту удалось набрать 18 очков и сделать 11 подборов.

В 1/4 финала Евробаскета-2025 сборная Германии встретится с победителем пары Италия — Словения.