Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стример заявил, что с растяжением обогнал баскетболиста НБА во время забега

Стример заявил, что с растяжением обогнал баскетболиста НБА во время забега
Комментарии

MVP финала НБА — 2024 Джейлен Браун уступил в забеге популярному стримеру IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Джейсон Уоткинс-младший). Их встреча состоялась в Бостоне в рамках тура Speed Does America. Несмотря на то что стример повредил заднюю поверхность бедра, он первым пересёк финишную черту.

«Я потянул заднюю поверхность бедра, но всё равно выиграл!» — заявил IShowSpeed после забега.

Идея соревнования появилась в августе, когда во время стрима с PlaqueBoyMax Браун заявил, что без проблем обгонит Джейлена. Перед стартом баскетболист предложил правило: если он победит, сопернику придётся сменить никнейм. По видеозаписи неясно, кто пересёк финиш первым, однако сам стример заявил о победе.

Сейчас читают:
Отец звезды НБА арестован за покушение на убийство — TMZ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android