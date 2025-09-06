Стример заявил, что с растяжением обогнал баскетболиста НБА во время забега

MVP финала НБА — 2024 Джейлен Браун уступил в забеге популярному стримеру IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Джейсон Уоткинс-младший). Их встреча состоялась в Бостоне в рамках тура Speed Does America. Несмотря на то что стример повредил заднюю поверхность бедра, он первым пересёк финишную черту.

«Я потянул заднюю поверхность бедра, но всё равно выиграл!» — заявил IShowSpeed после забега.

Идея соревнования появилась в августе, когда во время стрима с PlaqueBoyMax Браун заявил, что без проблем обгонит Джейлена. Перед стартом баскетболист предложил правило: если он победит, сопернику придётся сменить никнейм. По видеозаписи неясно, кто пересёк финиш первым, однако сам стример заявил о победе.