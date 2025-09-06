Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Португалия, очки, передачи, подборы

Завершился матч стадии 1/8 плей-офф чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Германии и Португалии. Победу со счётом 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7) одержала немецкая сборная.

24-летний форвард клуба НБА «Орландо Мэджик», игрок сборной Германии Франц Вагнер записал на свой счёт 16 очков, совершил семь подборов и пять передач. Также Вагнер реализовал восемь из восьми штрафных бросков. В матче со сборной Португалии немецкий игрок провёл на паркете 27 минут 45 секунд.

Благодаря победе в матче со сборной Португалии немецкая национальная команда смогла пройти в 1/4 финала чемпионата Европы — 2025.