Баскетбол Новости

Руководители «Панатинаикоса» и «Олимпии» почтили память Джорджо Армани

Руководители «Панатинаикоса» и «Олимпии» почтили память Джорджо Армани


Президент баскетбольного клуба «Панатинаикос» Василис Панайотопулос, главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина, генеральный менеджер клуба Христос Ставропулос и президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи утром прибыли на похороны дизайнера Джорджо Армани.

Они стали первыми, кто пришёл, и были встречены семьёй модельера. Об этом сообщил инсайдер Матео Андреани в социальных сетях.

Джорджо Армани скончался 4 сентября на 92-м году жизни. Всемирно известный дизайнер был владельцем и покровителем баскетбольного клуба «Олимпия Милан», в развитие которого он вкладывал значительные ресурсы.

Армани активно поддерживал итальянский и европейский баскетбол, оставаясь одной из ключевых фигур в спортивной и культурной жизни страны.

