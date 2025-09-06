Скидки
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

Шенгюн: Турция сильнее Швеции, но ранние матчи дают шанс любому сопернику

Шенгюн: Турция сильнее Швеции, но ранние матчи дают шанс любому сопернику
Комментарии

Центровой сборной Турции Алперен Шенгюн прокомментировал победу своей команды над Швецией в 1/8 финала Евробаскета-2025. Национальная команда Турции выиграла встречу со счётом 85:79 и вышла в четвертьфинал турнира.

«Нельзя показывать свой лучший баскетбол каждый день. Сегодня один из тех плохих дней. У нас больше нет права на ошибку. Спасибо одноклубникам за эту победу. Наша команда значительно лучше шведской. Но когда матч запланирован на полдень, у всех появляются шансы. Они неплохо реализовали эту возможность. Но мы не сдались и победили, показав наш уровень», — приводит слова Шенгюна Basket News.

