Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Поццекко: Италию ждёт встреча с Дончичем, которого невозможно остановить

Поццекко: Италию ждёт встреча с Дончичем, которого невозможно остановить
Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евробаскета-2025 со Словенией и отметил особую роль Луки Дончича. Встреча состоится 7 сентября.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Не начался
Словения
«Игроков уровня Дончича, Адетокунбо или Йокича невозможно остановить. Это лучшие баскетболисты мира. Можно только защищаться и стараться их изматывать. Дончич лидирует в каждой статистической категории своей команды. Вчера я встретился с ним лично, даже потрогал его — он очень мускулистый», — приводит слова Поццекко Eurohoops.

Сборная Италии заняла второе место в группе С. Первой стала национальная команда Греции.

