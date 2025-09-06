Поццекко: Италию ждёт встреча с Дончичем, которого невозможно остановить

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евробаскета-2025 со Словенией и отметил особую роль Луки Дончича. Встреча состоится 7 сентября.

«Игроков уровня Дончича, Адетокунбо или Йокича невозможно остановить. Это лучшие баскетболисты мира. Можно только защищаться и стараться их изматывать. Дончич лидирует в каждой статистической категории своей команды. Вчера я встретился с ним лично, даже потрогал его — он очень мускулистый», — приводит слова Поццекко Eurohoops.

Сборная Италии заняла второе место в группе С. Первой стала национальная команда Греции.