Халибёртон иронично отреагировал на возможные махинации между «Клипперс» и Леонардом

Игрок «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон иронично прокомментировал слухи о том, что «Лос-Анджелес Клипперс» могли пойти на махинации в отношениях с Каваем Леонардом. Баскетболист отреагировал на обсуждения вокруг возможного «фиктивного контракта» звезды «Клипперс».

— Знаете, где можно устроиться на такую же «работу без обязанностей», как у Кавая?

— Скажите им, чтобы и мне нашли! — приводит слова Халибёртона Legion Hoops.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леонард принял участие в 44 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 3,4 передачи.