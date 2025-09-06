Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Литва — Латвия, результат матча 6 сентября 2025, счет 88:79, 1/8 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Литва обыграла Латвию в 1/8 финала Евробаскета
Комментарии

В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Литвы и Латвии. Встреча завершилась победой литовцев со счётом 88:79.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 18:30 МСК
Литва
Окончен
88 : 79
Латвия
Литва: Величка - 21, Тубелис - 18, Сирвидис - 18, Блажевич - 9, Валанчюнас - 9, Седекерскис - 6, Саргюнас - 3, Нормантас - 2, Радзявичюс - 2, Бирутис, Гедрайтис
Латвия: Порзингис - 34, Ломаж - 21, Шмитс - 8, Жагар - 6, Дав. Бертанс - 3, Куруц - 3, Зорикс - 3, Мейерис - 1, Дайр. Бертанс, Чаварс, Штейнбергс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Арнас Величка, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 передач, добавив к ним пять подборов. Дабл-дабл из 18 очков, 12 подборов и двух передач на свой счёт записал Ажуолас Тубелис.

В составе сборной Латвии дабл-дабл из 34 очков, 19 подборов и одной передачи оформил Кристапс Порзингис. 21 очко и семь передач на счету Рихарда Ломажа.

Матчи 1/8 финала будут проходить на протяжении двух дней — 6 и 7 сентября.

Материалы по теме
Три четвертьфиналиста Евробаскета определены. На очереди Сербия с Йокичем! LIVE
Live
Три четвертьфиналиста Евробаскета определены. На очереди Сербия с Йокичем! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android