Литва обыграла Латвию в 1/8 финала Евробаскета

В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Литвы и Латвии. Встреча завершилась победой литовцев со счётом 88:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Арнас Величка, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 передач, добавив к ним пять подборов. Дабл-дабл из 18 очков, 12 подборов и двух передач на свой счёт записал Ажуолас Тубелис.

В составе сборной Латвии дабл-дабл из 34 очков, 19 подборов и одной передачи оформил Кристапс Порзингис. 21 очко и семь передач на счету Рихарда Ломажа.

Матчи 1/8 финала будут проходить на протяжении двух дней — 6 и 7 сентября.