Литва обыграла Латвию в 1/8 финала Евробаскета
В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Литвы и Латвии. Встреча завершилась победой литовцев со счётом 88:79.
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 18:30 МСК
Литва
Окончен
88 : 79
Латвия
Литва: Величка - 21, Тубелис - 18, Сирвидис - 18, Блажевич - 9, Валанчюнас - 9, Седекерскис - 6, Саргюнас - 3, Нормантас - 2, Радзявичюс - 2, Бирутис, Гедрайтис
Латвия: Порзингис - 34, Ломаж - 21, Шмитс - 8, Жагар - 6, Дав. Бертанс - 3, Куруц - 3, Зорикс - 3, Мейерис - 1, Дайр. Бертанс, Чаварс, Штейнбергс
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Арнас Величка, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 передач, добавив к ним пять подборов. Дабл-дабл из 18 очков, 12 подборов и двух передач на свой счёт записал Ажуолас Тубелис.
В составе сборной Латвии дабл-дабл из 34 очков, 19 подборов и одной передачи оформил Кристапс Порзингис. 21 очко и семь передач на счету Рихарда Ломажа.
Матчи 1/8 финала будут проходить на протяжении двух дней — 6 и 7 сентября.
